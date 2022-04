Iedereen heeft wel een flesje Spaanse rioja in huis, maar is die naam en faam nog terecht? Alain Bloeykens doet de test

Of het nu Frankrijk, Italië of Spanje is, maakt niet uit, vaak grijpen we terug naar bekende regio’s of appellaties. Omdat de naam als muziek in de oren klinkt en iedereen wel een flesje in huis heeft. De bekendste Spaanse wijn? Ook vandaag is dat rioja, uit de regio die wijnland Spanje op de kaart gezet heeft. Maar is die naam en faam nog terecht? Wij deden de test en stelden vast dat rioja een pak moderner geworden is.