VIDEO. Twee kinderen van 2 en 9 jaar zwaargewond nadat auto van oma over de kop gaat

Een jongetje van 2 en een meisje van 9 geraakten woensdagmiddag zwaargewond bij een aanrijding op het kruispunt van de Landweg en de Soetestraat in Staden. Ze zaten bij oma in de auto, toen die werd aangereden en over de kop ging. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan omdat de kinderen mogelijk levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen.

Een oma uit de gemeente was woensdagmiddag met twee van haar kleinkinderen op weg naar haar woning. “Ik had de kinderen net bij hun ouders opgehaald en nam de weg die ik elke week wel meerdere keren neem.” Op het kruispunt van de Soetestraat met de Landweg liep het echter helemaal verkeerd. De vrouw reed langs de Soetestraat, maar op dat ogenblik kwam er uit de Landweg een Renault aangereden.

De jongeman achter het stuur gaf geen voorrang, waardoor de hij tegen de Citroën van de vrouw botste. “Door de woning op de hoek had ik de wagen niet zien afkomen. Mocht ik van langs de andere kant aangekomen zijn, zou ik zelf waarschijnlijk ook iets ingehouden hebben omdat ik weet dat het een gevaarlijk kruispunt is. Voor we het wisten lag de auto op zijn dak.” De vrouw wist zichzelf gemakkelijk te bevrijden en ontfermde zich onmiddellijk over haar 2-jarige kleinzoon die aan het wenen was.

Levensbedreigend

Omdat het onmiddellijk duidelijk was dat het op een zwaar ongeval ging, snelden de hulpdiensten massaal ter plaatse. Twee ambulances, een MUG-team en de brandweer reden richting de landelijke wegen op de grens van Staden met het gehucht de Vijfwegen. “We hebben niemand moeten bevrijden, maar we hebben de ambulanciers geholpen om de kinderen op een veilige manier naar de ambulances te brengen”, zegt brandweerofficier Bob Crabbe.

Beide kinderen zijn zwaargewond. Ze werden onder begeleiding van de MUG-arts overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. Beide bestuurders geraakten lichtgewond en moesten niet naar het ziekenhuis. De Renault, die zwaar beschadigd tegen een paal langs de weg belandde, en de Citroën geraakten serieus beschadigd en zijn waarschijnlijk rijp voor de schroothoop. (Lees verder onder de foto)

Beide auto’s waren zwaar toegetakeld. Schepen Moerkerke erkent dat het een gevaarlijk kruispunt is. — © bfr

Na het ongeval werd het kruispunt afgesloten voor het verkeer. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan omdat mogelijk een van de twee kinderen levensbedreigende verwondingen heeft opgelopen.

Verschillende ongevallen

Schepen van mobiliteit Geert Moerkerke (Open VLD) kwam ter plaatse om te kijken wat er gebeurd is. “Hier zijn in het verleden al verschillende ongevallen gebeurd. We hebben duidelijke voorrangsborden gezet, maar op zo’n landelijke wegen is het vaak ook een kwestie van op de verkeerde plaats zijn op het verkeerde moment.”