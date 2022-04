Dylan Teuns maakt droom waar met zege in de Waalse Pijl: “Nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar”

Na twee ritten in de Tour heeft Dylan Teuns ook een klassieker op zijn palmares gezet, met de Waalse Pijl. De Belg van Bahrain-Victorious was op de Muur van Hoei sterker dan de eeuwige Alejandro Valverde. Een droom die uitkomt, aldus de Halenaar.

“Ik heb hier geen woorden voor, dit is ongelooflijk”, aldus een glunderende Teuns. “Ik heb hier altijd van gedroomd. Ik zat in een perfecte positie bij het begin van de Muur, maar op 500 meter werd ik even ingesloten door renners van Bora en Movistar. Ik wist echter waar Valverde zou gaan omdat hij dat altijd op ongeveer hetzelfde moment doet. Ik voelde toen dat ik nog iets in de benen had en heb dan doorgezet tot de finish. Ik denk dat de sterkste vandaag gewonnen heeft. Het was de versie van Teuns van de twee gewonnen Tour-etappes.”

“Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar”, klinkt het. “Vroeger ging het altijd wel goed in de zomer, maar was het altijd wisselvallig in het voorjaar. Nu rijd ik heel constant en heb ik een supervorm. Het was gisteren vijf jaar geleden dat ik het podium van de Waalse Pijl haalde, maar ik ben er altijd blijven in geloven. Stiekem heb ik hier altijd van gedroomd.”