We hebben er een dikke negen maanden op moeten wachten, maar eindelijk staan de play-offs in de Jupiler Pro League voor de deur. En dankzij de halvering van de punten is eigenlijk alles nog mogelijk: wordt Union kampioen of gaat ploeg-in-vorm Club Brugge erop en erover? En waar eindigen Anderlecht en Antwerp in de Champions’ play-offs? Zegt u het maar!