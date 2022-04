Het nieuwstedelijk gaat spelen in Genks tankstation

Genk

Het Limburgs/Leuvense gezelschap Het nieuwstedelijk is niet vies van theater op speciale locaties. Van 19 tot 28 mei doen ze dat weer, nu met een voorstelling in een tankstation van Bruno in Genk Noord. Kiss ‘n’ Ride wordt een stuk over het einde van de middelbare schooltijd. Op de laatste dag van de laatste zomervakantie na het zesde middelbaar beleeft een groep jeugdvrienden een laatste avond in het stadje waar ze opgroeiden. Daarna volgt het volwassen leven. Het wordt een voorstelling met veel jong, te ontdekken talent. Info en tickets: www.nieuwstedelijk.be cru