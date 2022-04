John Higgins overwint zenuwen en krijgt als volgende horde mogelijk Luca Brecel

Als Luca Brecel woensdagavond (9 frames vanaf 20 uur) en donderdagmiddag (rest van best of 19 vanaf 14 uur) zijn Thaise opponent Noppon Saengkham kan verslaan, dan wacht hem zondag en maandag op het WK snooker een achtste finale tegen John Higgins.

De viervoudige wereldkampioen barst van de ervaring maar had niettemin zichtbaar last van zenuwen tegen een andere Thai Thepchaiya Un-Nooh (10-7). Higgins speelde op weg naar een geruststellende 9-6-voorsprong zijn witte bal weg bij het potten van een belangrijke zwarte bal. Bij 8-7 en 9-7 liet zijn tegenstrever echter enkele kansen liggen om er een thriller van te maken.

“Hopelijk is de grootste druk nu van de ketel, je wil er vooral niet in de eerste ronde uitvliegen. In de achtste finales werken we drie sessies af, ik kijk ernaar uit”, zei Higgins, die nog een eitje te pellen heeft met… Luca Brecel. Die klopte de Schot eerder dit seizoen met 9-5 in de finale van het Schotse Open. (mg)