Brandstichter van Diest in de cel

Diest

De onderzoeksrechter in Leuven heeft woensdag een 39-jarige man zonder gekende woonplaats onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij wordt verdacht van een reeks brandstichtingen in Diest en heeft de feiten inmiddels bekend. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer in Leuven die moet beslissen of de man al dan niet in de cel blijft.

In de nacht van maandag op dinsdag kreeg de politie Demerdal meerdere meldingen van brandstichtingen in Diest. Vermits op dinsdag karton- en papierophaling was voorzien, stond er overal karton en papier buiten op straat. Op verschillende plaatsen werd dit in brand gestoken.

De politie kreeg een eerste melding om 1.48 uur dat er een brandhaard was in De Kaai. De melder van de feiten werd ter plaatse aangetroffen. De brandweer werd verwittigd en op het eerste zicht leek er enkel rookschade te zijn. Een tweede melding liep binnen om 3.16 uur Het betrof een brand in de Paanhuisstraat. Een buurtbewoner werd wakker van de brandgeur en toen hij buiten kwam zag hij de melder van brand met de hulpdiensten 112 bellen. Toen de politie ter plaatse kwam hadden buurtbewoners de brand reeds geblust. Om 4.34 uur dienden verbalisanten zich te begeven naar de Zoutstraat waar een hoop kartonnen dozen aan de zijkant van het stadhuis in brand stond. Er stond ook een fiets in brand. Tenslotte kreeg de politie rond 4.40 uur melding van een vuurhaard in de Leuvensestraat. Ter plaatse zagen ze opnieuw een hoop kartonnen dozen, tegen een gevel van een appartementsblok, in brand staan. Er stonden verschillende voertuigen geparkeerd in de buurt van de brandhaard, maar deze leken op het eerste zicht geen schade te hebben opgelopen. Bij de verschillende feiten vielen geen gewonden, maar één persoon diende wel naar het ziekenhuis te gaan ingevolge het inhaleren van rook.

De agenten merkten dat er een man naar het hele gebeuren stond te kijken in de Leuvenstraat en herkenden hem als de melder van de eerste brandhaard in De Kaai. De man werd onmiddellijk in de boeien geslagen waarop het parket van Leuven een gerechtelijk onderzoek opende naar opzettelijke brandstichtingen. tb