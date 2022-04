UEFA schenkt duizenden tickets voor Europese bekerfinales gratis weg

UEFA schenkt tienduizend tickets voor de Champions League-finale van zaterdag 28 mei in het Parijse Stade de France gratis weg aan fans van de twee geplaatste teams, om hen te bedanken voor hun trouwe steun tijdens de coronapandemie. Voor de Europa League-finale van woensdag 18 mei in Sevilla zijn er 8.000 gratis tickets. Dat maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA woensdag bekend, bij de start van de ticketverkoop.

Die loopt nog tot 28 april, met prijzen tussen 70 en 690 euro voor de CL-finale, en tussen 40 en 150 euro voor de Europa League-finale. In het Stade de France kunnen 75.000 toeschouwers plaatsnemen. 52.000 tickets worden voorbehouden voor de fans: 20.000 voor elke deelnemende club en de overige 12.000 voor neutrale toeschouwers. In het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla is er plaats voor 40.000 toeschouwers. 33.000 tickets zijn voorbehouden voor fans: 10.000 voor elke club en 13.000 voor neutrale toeschouwers.

In beide competities zijn we intussen in de halve finales aanbeland. Op het kampioenenbal staat het Manchester City van Kevin De Bruyne, vorig seizoen de verliezende finalist, voor een clash tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois. In de tweede halve finale hoopt het verrassende Villarreal op een nieuwe stunt tegen Liverpool. In de Europa League staan West Ham - Eintracht Frankfurt en RB Leipzig - Rangers op het programma in de halve finales.

De ticketverkoop voor de finale van de Conference League, op woensdag 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana, gaat pas begin mei van start. De eerste editie van deze beker op het derde Europese niveau levert met Leicester City tegen AS Roma en Feyenoord - Olympique Marseille meteen erg aantrekkelijke halve finales af.