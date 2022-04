Amerikaans avontuur Hernan Losada zit erop: DC United ontslaat Argentijnse coach, volgt een terugkeer naar België?

Losada vertrok in januari 2021 bij Beerschot voor een avontuur in de MLS met DC United. In zijn eerste seizoen deed hij het degelijk, maar haalde hij de play-offs net niet. Dit seizoen begon echter rampzalig voor DC United. Na een start met zes op zes zakte de ploeg van Losada als een pudding in elkaar. Na zes competitiewedstrijden telt DC United nog steeds amper zes punten.

Opvallend: afgelopen nacht zat Losada nog op de bank bij de gewonnen bekerwedstrijd van DC United op het veld van Flower City Union (0-3). Het ontslag van Losada valt op dezelfde dag als dat van Luka Elsner bij Standard. Toeval of niet? De investeringsmaatschappij achter de Rouches die de club dinsdag officieel overnam is … Amerikaans. Ze zullen Losada dus wel kennen. Wordt hij de nieuwe coach van Standard?