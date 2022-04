Geld lenen wordt duurder. Begin dit jaar betaalden nieuwe huiseigenaars nog 1,6 procent op een lening van 20 jaar. Nu al 2,59 procent. De intresten stijgen, maar die op ons spaarboekje niet: die blijven rond de 0,11 procent. Waarom is dat en is er beterschap in zicht voor ons spaargeld?