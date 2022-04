Genk wil minder mobiele 55-plussers op fiets krijgen

In samenwerking met het burgerbudgetproject ‘Samen op de fiets’ gaan de Genkse dienstencentra van start met de campagne ‘Genk beweegt’. Doel is om 55-plussers op de fiets te krijgen.

“Heel wat chronisch zieken kampen met wat heet mobiliteitsarmoede”, zegt Genks schepen van Welzijn Sara Roncada (CD&V). “Het feit dat ze zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen, werkt sociale isolatie in de hand. En dat kan nefast zijn voor het gemoed. Daarom willen we mensen aansporen om samen op een fiets te stappen die voorzien is voor de verplaatsing van mensen die moeilijk ter been zijn. We hebben hiervoor een veilige en mooie route uitgestippeld.”

Er zijn onder meer ook elektrische riksja’s ter beschikking. “Die zijn zo ontworpen dat er weinig inspanningen nodig zijn om zich te verplaatsen”, zegt schepen van Participatie Alessandro Cucchiara (Vooruit); “Dat maakt het makkelijker om een praatje te slaan tijdens het fietsen.” cn

Wie graag mee wil fietsen stuurt best een mailtje met naam, adres en telefoonnummer naar dc.animatoren@genk.be of belt naar 089/65.58.95.