Opvallende opgave na eerste passage over de Muur van Hoei: met Thomas Pidcock stapt schaduwfavoriet vroeg uit Waalse Pijl

Pidcock is bezig aan een lang voorjaar, dat al doorgaat van het WK veldrijden langs alle ksseiklassiekers naar de Amstel en nu de Waalse Pijl. Met een derde plaats in Dwars door Vlaanderen en vijfde in de Brabantse Pijl zaten er ook enkele uitschieters in. Pidcock sukkelt echter al een volledig voorjaar met maagproblemen en kon daardoor nog niet zijn rol voor de sterk rijdende Grenadiers spelen in de grote klassiekers.

De 22-jarige Pidcock staat wel nog ingepland om Luik-Bastenaken-Luik te rijden voor Ineos Grenadiers.

