Vader die kinderen komt ophalen aan schoolpoort test positief op alcohol

Tongeren

Een man is woensdagmiddag zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een controle in de Moerenstraat in hartje Tongeren. De politie controleerde er in de buurt van de school op foutparkeren op de stoep en parkeren voor de slagboom waardoor buurtbewoners de straat niet kunnen inrijden. De man kwam zijn kinderen ophalen. Hij bleek te veel alcohol te hebben gedronken. Het parket Limburg werd gebeld. Die besliste om het rijbewijs in te trekken.

Bij de controles in het centrum van Tongeren werden ruim 30 onmiddellijke inningen vastgesteld. De overtredingen gingen van foutparkeren, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het negeren van verkeersbord . Een bestuurder legde een positieve speekseltest af. mm