Na twee jaar coronapauze: succesevent Iedereen Donderdagt gaat weer van start

45 horecazaken in Genk nemen deel aan de succesformule die Iedereen Donderdagt het voorbije decennium is geworden. Ze zorgen allemaal voor een bijzonder aanbod. Zo kan je in de ene zaak terecht voor een happy-hour, een gratis aperitief of een één-kopen-één-gratis actie. Cafés of brasseries die een optreden plannen, kunnen daarvoor tot maximaal tweehonderd euro per editie aan subsidie krijgen. Op het Stadsplein staat een podium voor Genkse muziekbands die je aan het werk kan zien vanuit een hangmat, schommelstoel of boomstammen. Tot 21 uur is er op de Grote Markt kinderanimatie voorzien. De toegang is gratis. (cn)