Nobelprijswinnaar wint presidentsverkiezing in jongste land van Zuidoost-Azië

Ramos-Horta kreeg 62,09 procent van de stemmen, tegen 37,91 procent voor aftredend president Francisco ‘Lu Olo’ Guterres. De uitslag moet nog gevalideerd worden door de Kiescommissie van het land. Jose Ramos-Horta neemt zijn vijfjarige ambtstermijn op 20 mei op, de 20ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Oost-Timor, na 24 jaar van Indonesische bezetting van deze voormalige Portugese kolonie.

De functie van president is vooral ceremonieel in het land met 1,3 miljoen inwoners, dat de oostelijke helft van het eiland Timor in de Indonesische archipel beslaat. Maar Ramos-Horta heeft beloofd een politieke impasse op te lossen die al twee jaar duurt tussen de twee grootste partijen, CNRT (Congresso Nacional de Reconstrução do Timor) en Freitlin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente).

Guterres, de leider van Fretilin, werd in 2017 tot president verkozen met de steun van Xanana Gusmao, de leider van CNRT, maar hij weigerde vervolgens ministers van CNRT te benoemen, waardoor het land in een lange politieke crisis verzandde. Gusmao en zijn partij steunden dit keer Ramos-Horta.

Ramos-Horta (72) won de Nobelprijs voor de Vrede in 1996 voor zijn streven naar een vreedzame oplossing voor het conflict in Oost-Timor. Hij was de belangrijkste woordvoerder van de onafhankelijkheidsbeweging.