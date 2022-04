Vliegtuigje van politie komt flink in de problemen tijdens landing en crasht

Op Vanguardia airport in de Colombiaanse stad Villavicencio is een vliegtuigje van de politie gecrasht. Op amateurbeelden valt te zien hoe het toestel na een poging tot landen terug de lucht in ging, maar plots afbuigt naar links. Uiteindelijk crasht het vliegtuig in een nabijgelegen bos. Twaalf inzittenden raken gewond, maar niemand van hen is in levensgevaar. De oorzaak van het incident wordt onderzocht door de lokale autoriteiten.