Zeven miljoen euro op overschot? Iconisch WK-shirt van Diego Maradona gaat onder de hamer

Voetballiefhebbers met stevige financiële middelen kunnen vanaf nu bieden op het shirt dat Diego Maradona droeg toen hij zijn legendarische doelpunt tegen Engeland maakte op het WK van 1986 in Mexico. Bij veilinghuis Sotheby’s in Londen startten woensdag de biedingen voor het truitje waarin de Argentijn zijn beroemde ‘Hand van God’ treffer scoorde.

Sotheby’s verwacht dat het shirt tot 6 miljoen pond (7,2 miljoen euro) kan opleveren. Op 4 mei eindigt de veiling.

Maradona, die in november 2020 op 60-jarige leeftijd overleed na hartfalen, maakte het controversiële doelpunt met de hand vroeg in de tweede helft van de kwartfinale tegen de Engelsen. Daarna vloerde hij doelman Peter Shilton nog een tweede keer na een fabelachtige solo over 50 meter en kwalificeerde Argentinië zo voor de halve finale tegen België. Ook daarin was Maradona met twee goals beslissend, waarna Argentinië eveneens de finale won tegen West-Duitsland (3-2).

Maradona wisselde zijn shirt na afloop met de Engelsman Steve Hodge. Het truitje met nummer 10 was lang te bewonderen in het Engelse nationale voetbalmuseum in Manchester maar nu heeft Hodge beslist over te gaan tot verkoop.

Toen het nieuws over de veiling bekend werd, liet Maradona’s dochter Dilma weten dat het shirt van Hodge het verkeerde truitje was omdat haar vader dat alleen in de eerste helft zou hebben gedragen. Maar volgens Sotheby’s klopt dat niet en bewijzen foto’s dat het wel degelijk om het shirt gaat dat Maradona droeg in de tweede helft.