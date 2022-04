Lennard Kämna verrast favorieten en pakt ritzege in Tour of the Alps

Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) heeft de derde etappe in de Tour of the Alps gewonnen. De Duitser bleef samen met Andrey Amador (Ineos Grenadiers) voor na een ontsnapping die halfweg koers wegreed en klopte de Costa Ricaan voor de ritzege. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) blijft leider.