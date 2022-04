Onze Groenman doet mee met Maai-mei-niet en laat het gras groeien: zo wordt een saai groen biljartlaken een bloeiend tapijt

Steken ook in uw gazon de madeliefjes, ereprijs en andere bloempjes de kop op? Tot enkele jaren geleden werd er komaf mee gemaakt. Gazon moest groen zijn. Vandaag zijn we blij met die extra kleurtjes. Maai-mei-niet heeft de wind in de zeilen.

In een notendop

- Vergeet onkruid, geniet van bloemen!

- Een bloemengazon maai je slechts om de drie tot vier weken

- ‘Maai mei niet’ is een begin, maar niet alleszaligmakend

Bloemen in het gazon. Het mag weer. Niet eens zo lang geleden was het gewoon. De wereld van de kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen duwde ons richting groen gras. Tot schade van heel wat bijen, vlinders, mogelijk ook het vogelbestand en onze eigen gezondheid. We weten nu beter en laten de natuur opnieuw haar ding doen. Incluis het doorbreken van de groene monotonie van het stukje kortgeschoren gras. Niet dat we niet meer mogen maaien. Een kort groentapijt is speelzone voor kinderen, de plek waar bij tuinfeestjes een extra tafel op kan gezet worden én is bovendien een heel wat koelere ondergrond tijdens warme zomerdagen dan het stenen terras achter de woning. Blijf dus gerust maaien, maar doe het minder. De actie Maai Mei Niet kan een begin zijn.

Tijd nodig

Verwacht na één maand niet maaien geen wereld van verschil. In een uitsluitend groen gazon groeien na één maand geen massa bloemen. Natuur heeft tijd nodig. Het gras heeft nog steeds voorsprong op de bloeiende kruiden. Mogelijk ergert u zich zelfs na het deelnemen aan die actie. De grasmaaier zal het moeilijk hebben om zich door het hoge gras een weg te banen. Mogelijk is zelfs voormaaien met een bos- of bermmaaier nodig. Begin dus klein, al of niet met een patroon van opeenvolgende vierkanten of een sierlijke tekening als maaipatroon. Zelfs zonder bloemen zorgt dit al voor charme!

Laat het waaien

Door alleen maar minder/anders te maaien meer bloemen tussen het gras krijgen, vraagt tijd en wachten op zaden die van elders aan komen waaien. Versnel het proces! Laat vanaf nu alle meststoffen weg, waardoor het gras minder snel groeit en meer kansen geeft aan die aangewaaide zaden. Pluk zelf ook zaden in wegbermen en strooi die thuis uit. Zaadjes kopen kan natuurlijk ook. Kies geen ‘bloemenweidezaden’. Die willen niet om de drie tot vier weken gekortwiekt worden, groeien te hoog en ontnemen jou en je gezin daarmee de open bespeelbare en te gebruiken gemaaide ruimte. Wat je nodig hebt zijn zaadmengsels van laagblijvende wilde bloemen. Wij vonden onder meer Nectar onder het maaimes (www.cruydthoeck.nl), BLO 1 bloemengazonmengsel (www.debolderik.net), Meerjarig Bloemengazon MG-1 (www.medigran.nl) en E1 en E2 biodivers gazon (www.ecoflora.be). Ze bevatten elk meer dan 10 soms zelfs bijna 20 verschillende bloeiende laagblijvende kruiden die een mooie bijdrage leveren aan biodiversiteit. Schrik niet van de prijzen. Hoe minder graszaad een dus meer bloemen in het mengsel zitten, hoe hoger de prijs. Tot zelfs 860 euro/kg. Gelukkig heb je van het zuivere bloemenzaad slechts 1 tot 2 gram per vierkante meter nodig. Of je er je gazon voor moet omspitten? Neen, gelukkig niet! Verticuteer het in alle mogelijke richtingen en strooi de zaadjes uit. De beste periode om een kleurig of ecologisch bloemengazon te zaaien is voor- en najaar.

Gazongezelschap

1. Madeliefje

Madeliefjes — © Marc Verachtert

• Bellis perennis

• Middelgrote bladeren als rozet laag tegen de grond

• Witte bloempjes met geel hartje van april tot oktober/november, meestal 10 – 15 cm hoog

• Extra: gebruik bloemen als borddecoratie en als kleurbrenger in sla. De eerste bloempjes zijn rijk aan vitamine C.

2. Paardenbloem

Paardenbloem — © MV

• Taraxacum officinale

• Grote en daardoor wel eens storende bladeren, laag tegen de grond

• Volledig gevulde gele bloem, meestal tussen 5 en 20 cm hoog

• Extra: kook siroop of jam van de bloemen of bleek bladeren tot molsla.

3. Draadereprijs

Draadereprijs

• Veronica filiformis

• Kruipend plantje dat door uitlopers steeds meer terrein inneemt.

• Mooie zachtblauwe bloempjes van iets meer dan een halve centimeter. Zelden hoger dan 5 cm.

• Extra: in de Middeleeuwen kregen winnaars van tornooien een krans van deze bloempjes.

4. Witte klaver

Witte klaver — © Marc Verachtert

• Trifolium repens

• Laat scheutjes tussen het gras doorkruipen en zich onderweg nieuwe zelfstandige plantjes vormen.

• Witte bloemkopjes die graag bezocht worden door bijen en andere bestuivers. Hoogte 10 tot 20 cm

• Extra: tussen de drietallige blaadjes is altijd wel een klavertje vier te vinden

Tips

Do: Zet je over de drempel heen dat wekelijks maaien moet. Een ecologisch bloemengazon is kleuriger, beter voor biodiversiteit en even geschikt voor een partijtje voetbal of een tuinfeest.

Don’t: Meststoffen? Je stimuleert er vooral het groeien van gras mee. Gebruik ze dus niet meer en geef zo ruimte aan bloeiende kruiden!