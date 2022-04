Je huis opfrissen? Met deze tien kleine projecten verhoog je de waarde van je woning

Kan je huis wel een opfrisbeurt gebruiken? Het moeten niet altijd de grote werken zijn die je woning een nieuwe look geven, met een aantal haalbare en betaalbare projecten laat je je huis meteen in waarde stijgen.

Schilder je binnendeuren, fris je massief houten vloer op, en zo zijn er nog wel wat klussen die je zelf kan aanpakken en die je huis meteen opwaarderen. Expert Joris Quintens, coördinator van de technische opleidingen in CVO De Verdieping in Heusden-Zolder en cursusgever van ‘Klussen voor beginners’ legt uit welke betaalbare projecten je gemakkelijk zelf kan aanpakken. “Er zijn tientallen kleine of iets grotere make-overs die je kan doen om de kwaliteit of het esthetische aspect van je woning te verbeteren. Een goede tip is volgens mij sowieso dat je geen schrik moet hebben om je woning een persoonlijke toets te geven. Wat jij leuk vindt, zal ook bij gelijkgezinden in de smaak vallen, waardoor je woning ook aantrekkelijker en dus waardevoller wordt.”

10 voorbeelden van projecten die je zelf kan verwezenlijken

1. Schilder je binnendeuren

© Shutterstock

“Je deuren nemen een prominente plaats in in je woning, door met kleuren te spelen kun je gemakkelijk een nieuwe ‘feel’ creëren die een impact heeft op de eerste indruk van je woning. Een eenvoudig laagje verf kan een wereld van verschil maken.”

2. Fris je tuinpad en terrassen op

© Shutterstock

“Of je paden nu in klinkers, tegels of natuursteen zijn uitgevoerd: je tuinpad en verharde buitenruimtes bepalen vaak de beleving van je buitenruimte en tuin. Fris met een hogedrukreiniger je terras en verharde ruimtes eens op. Zo krijg je al snel dat nieuwe gevoel en vermijd je ook dat schadelijk mos of onkruid zich tussen de voegen nestelen. Bij klinkers kan je na reiniging best ook weer opvoegen, of beter inborstelen, met vloeibaar wit zand.”

3. Creëer een accentmuur

© Shutterstock

“Door op een welgekozen muur in de woonkamer, keuken of slaapkamer een heldere, gewaagde kleur of een bijzonder behangpapier aan te brengen, kan je het hele gevoel van deze ruimte veranderen. Het grote voordeel is dat je met een minimale impact, die niet al te duur is, een grote verandering teweeg kan brengen.”

4. Fris je massief houten vloeren en meubilair op

© Shutterstock

“Heb je een parketvloer, of heb je veel massief houten meubels in je woning, dan kan een laagje wax of olie wonderen doen. Door je vloeren, houten meubels en trappen geregeld een onderhoudslaagje te geven, liefst zelfs jaarlijks, hou je ze mooi glanzend en gezond. Bij de vakhandelaar vind je tal van producten om dit klusje aan te pakken. Laat je goed informeren welke producten je best gebruikt op welke oppervlaktes, en probeer altijd eerst op een minder zichtbare plek om er zeker van te zijn dat je het gewenste effect krijgt.”

5. Isoleer je zoldervloer

© Shutterstock

“Een energiezuinige woning is aantrekkelijker, zeker met de huidige energieprijzen. Isoleren kan complex en duur zijn. Maar er zijn enkele snelle ingrepen die je mogelijk wel zelf kan doen. Zoldervloerisolatie is er zo één. Leg een dampscherm aan de warme zijde en rol glaswol, goed aansluitend, uit over je gehele zoldervloer. Als je een mooie rechte zoldervloer hebt, kan je deze ook isoleren met een harde isolatieplaat, type PIR of PUR en er een OSB plaat zwevend opleggen om een beloopbare zoldervloer te creëren.”

6. Pak tochtende deuren en ramen aan

© Shutterstock

“Wanneer je ramen en deuren niet meer mooi aansluiten op je raam- en deurlijsten moet je meer stoken door ongecontroleerd warmteverlies. Je kan rollen zelfklevende tochtstrips kopen in verschillende kleuren en maten, of je kan bestaande verweerde sluitingsrubbers vervangen door nieuwe modellen.”

7. Fris je buitenschrijnwerk op

© Shutterstock

“Je buitenschrijnwerk bepaalt grotendeels de kwaliteit van je woning maar is ook duur om te vervangen. Goed onderhoud is dus aangewezen om de waarde van je woning op punt te houden. Gebeitste ramen kan je best om de twee jaar een opfrisbeurt geven, gelakte ramen om de 5 tot 7 jaar. Waarom niet eens spelen met de uitstraling van je woning door de kleur van je schrijnwerk te veranderen? Zelfs het schilderen van je voordeur in een andere kleur kan een grote impact hebben op de eerste indruk die je woning nalaat bij je bezoekers.”

8. Vervang je oude kranen

© Shutterstock

“Kranen, of het nu in de keuken, de badkamer of het toilet is, kunnen een sterke invloed hebben op een ruimte. Tegenwoordig is er voor elke prijsklasse en elke stijl een breed gamma aan kranten te vinden. Of je nu houdt van retro of kiest voor een gedurfd ontwerp, er is heel wat op de markt. Het vervangen van je oud lekkend kraanwerk voorkomt ook vuilafzettingen en draagt dus bij aan de algemene waarde van je woning. Ook je voor je douchekop zijn er vele mogelijkheden.”

9. Kies de juiste verlichtingsarmaturen

© Shutterstock

“Net zoals je binnendeuren en kranen hebben ook je verlichtingsarmaturen een grote impact op het gevoel dat een ruimte uitstraalt. Er zijn heel wat mooie en betaalbare opties die het gevoel van je woning meteen kunnen veranderen. Van zeer eenvoudig, klassiek tot een zeer moderne uitvoering, een verlichtingsarmatuur kan ook de blikvanger van een kamer worden. Let wel op dat je rekening houdt met de lichtsterkte en de lichtkleur in de desbetreffende ruimtes. Dimmers kunnen hierbij helpen om een ruimte meerdere functies te geven. Bijvoorbeeld studeren of werken aan de eettafel versus een gezellige maaltijd met vrienden aan diezelfde tafel. Bijkomend voordeel is dat je keuze van verlichting een grote impact heeft op je energieverbruik.”

10. Onderhoud en opfriswerk aan de tuinafsluitingen, poortjes en tuinconstructies

© Shutterstock

“Niet alleen binnenshuis, maar ook de klusjes in je tuin, of hij nu groot of klein is, hebben een impact op de uitstraling en dus ook de waarde van je woning. Een extra laagje beits op je hekwerk, poortjes, maar ook je houten constructie aan de buitenzijde van je woning, zoals windplanken, dakkapelletjes en veranda’s, doet wonderen. Misschien kan je ook eens van tint veranderen om je buitenomgeving een nieuwe insteek te geven. Met de zomer voor de deur zeker geen overbodige luxe.”