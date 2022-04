Barman uit ‘First dates’ is papa geworden

Bram Van Geert, bekend als barman in het VRT-programma ‘First dates’, is papa geworden. Dat heeft Van Geert zelf aangekondigd op Instagram. “En van de ene dag op de andere weet je wat geluk écht voor je betekent...”

In februari van dit jaar maakten Bram Van Geert en zijn partner Lien Spaenjers bekend dat ze opnieuw in verwachting waren. Acht maanden eerder had het koppel nog een ongeboren tweeling verloren.

Op zijn Instagram deelde Van Geert al enkele foto’s van het kindje, maar meer details werden nog niet onthuld.