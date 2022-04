Belgische Sandra H. (45) bekent na 1,5 jaar moord op Ichelle van de Velde

Tijdens een voorbereidende zitting in de Middelburgse rechtbank bleek woensdag dat H. opnieuw verklaringen had afgelegd over haar betrokkenheid bij de dood van Ichelle. Ze legde bekentenis afgelopen donderdag af bij de rechter-commissaris.

Het Openbaar Ministerie wil de betrouwbaarheid van H’s nieuwste verklaring onderzoeken. Hoewel H. al een persoonlijkheidsonderzoek heeft ondergaan, wil haar advocaat dat ze opnieuw wordt onderzocht.

Sandra H. (45), een uitgeweken Antwerpse en moeder van negen kinderen, was de buurvrouw van Ichelle en baatte in dezelfde straat een spiritueel winkeltje uit. Ichelle had een geheime relatie met de partner van Sandra, Felix. Wellicht daarom werd ze vermoord en in stukken gesneden. De eerste delen van haar lichaam werden gevonden op 16 februari 2021, nadat de politie sporen had aangetroffen in de auto van H.