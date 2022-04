Brussels sprookje binnenkort ook op televisie: ‘Allez l’Union’ geeft unieke kijk achter de schermen bij competitieleider

Een cameraploeg van de VRT begon Union meer dan een jaar geleden al te volgen, bij de titelmatch in 1B. En dat doet de cameraploeg vandaag nog steeds, tot en met de Champions’ Play-offs. “De makers kregen alle vrijheid om voor en achter de schermen van de club te filmen: fly on the wall in de kleedkamer, in de bestuurskamer en in de tribunes”, klinkt het bij de VRT.

“Daarbij komen staf, bestuurders, spelers en supporters uitgebreid aan het woord. Daarnaast vertellen experts over de rijke historiek van de club, de rol en betekenis van de aanhang, de groeimogelijkheden en het belang van een nieuw stadion. De sportieve exploten van Union Saint-Gilloise zijn de rode draad doorheen de reeks. Om de sfeer van Union nog beter te evoceren wordt het commentaar in het Brusselse dialect ingesproken door een rasechte Brusseleir: Kevin Van Doorslaer, acteur, voetbalfreak en ket van de kermis.”

Vanaf 2 mei wordt de reeks elke maandag om 21u20 uitgezonden op Canvas. De eerste aflevering behandelt de roemrijke geschiedenis van de club en de spectaculaire competitiestart in 1A, de vijfde en laatste aflevering zal gaan over de Champions’ Play-offs.

De productie van de reeks kwam in handen van WatertowerTVPro, het productiehuis dat onder meer het programma ‘DNA Nys’ maakte over wielrenner Thibau en zijn vader (ex-veldrijder) Sven Nys.

Bekijk hieronder alvast de veelbelovende trailer: