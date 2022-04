Container met afval vat vuur voor bedrijfshal in Genk-Zuid

Genk

Bij Facil, een producent van bevestigingsmaterialen voor de auto-industrie in de Geleenlaan in Genk-Zuid is woensdagmiddag brand uitgebroken in een container met afval die voor de bedrijfshal staat. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De container was pas geleverd toen werknemers van het bedrijf merkten dat er rook uit opsteeg. Het duurde niet lang alvorens de inhoud in lichterlaaie stond. Meteen werden de hulpdiensten verwittigd. De brandweer van de zone Oost was snel ter plaatse en kreeg het vuur met schuim onder controle. Niemand raakte gewond. cn