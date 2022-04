Marta Cavalli verzilvert bloedvorm en wint na Amstel Gold Race ook de Waalse Pijl, Van Vleuten wordt andermaal tweede

De dames startten in Hoei op het ontiegelijk vroege uur van 8u30, klaar voor een tocht van 133 kilometer over onder meer drie keer de Muur van Hoei. De dames waren wel wakker, want van bij de start ging het tempo omhoog en werden enkele ontsnappingspogingen opgezet. Federica Piergiovanni (Valcar-Travel & Service), Pauline Allin (Arké Pro Cycling Team), Silvia Zanardi (Bepink), Anastasia Carbonari (Valcar-Travel & Service), Kylie Waterreus (Lotto Soudal Ladies) en Katia Ragusa (Liv Racing Xstra) kregen uiteindelijk een vrijgeleide.

Na de eerste passages over de Côte de Cherave en de Muur van Hoei werd het peloton en de kopgroep al wat gefilterd: zo bleven er maar een vijftal aanvallers meer over. Onder impuls van Lucinda Brand (Trek-Segafredo) ontstond een groepje van een vijftiental achtervolgers, die snel naar de vroege vluchters reed. Die dames moesten snel lossen op de Côte de Cherave.

De kopgroep kende een aantal uitstekende renners, waaronder de piepjonge Anna Shackley en veldrijdster Yara Kastelijn, en een samenstelling met verschillende topteams die vertegenwoordigd waren. In het peloton leidde FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope de achtervolging. Een nodige taak, want de voorsprong liep op tot bijna twee minuten. Onder impuls van Brodie Chapman en Evita Muzic zakte de voorsprong wel beetje bij beetje tot een halve minuut.

Jekaa Eric liet zich nog voor de Cherave uitzakken van bij de kopgroep tot bij het peloton om haar Movistar-kopvrouw Annemiek van Vleuten te helpen in de achtervolging. Kastelijn probeerde net voor de Cherave te anticiperen, maar het was Anouska Koster die succesvol repliceerde. De rest van de kopgroep werd opgeslokt door de overgebleven lieden van het peloton. Vollering voerde de forcing en zette de andere favorieten het mes op de keel. Op de uitloper van de Cherave schoot Moolman-Pasio naar voren, Van Vleuten moest voor het eerst uit haar pijp komen om de Zuid-Afrikaanse terug te halen.

SD Worx had weer het overtal in de finale, en daar maakte de Nieuw-Zeelandse Fisher-Black handig gebruik van. Ze dook weg in de afdaling richting de Muur, Kastelijn en Lippert schoven snel mee. De aanval ging echter niet door. De beslissing zou op de Muur vallen.

Van Vleuten ging naar de kop van bij de voet en maakte er een lange strijd van. Niewiadoma loste te snel, enkel Lippert, Vollering en Cavalli konden initieel volgen. In de twee steile bochten nam de Nederlandse afstand van de tegenstand, maar ze ging iets te vroeg. Cavalli kwam aansluiten en wapende haar eindschot. De Italiaanse sprintte Van Vleuten uit het wiel op het laatste stuk en pakte na Amstel Gold Race haar tweede topwedstrijd in nog geen twee weken tijd. In Parijs-Roubaix afgelopen zaterdag werd ze ook nog eens vijfde.

“Ik kon niet geloven dat ik na de Amstel en Roubaix nog deze benen had. Het was niet eenvoudig met Annemiek in de slotkilometer, want iedereen weet hoe sterk ze hier is. Ik kon enkel maar aanvallen in de laatste honderd meter. De Muur is zo steil, het is meer dan vier minuten vol doorgaan. Ik bleef zo veel mogelijk in de wielen, tot de finale eindstrook. Daar is het wat vlakker. Als de benen vollopen, kun je daar nog een serieus verschil maken”, legde ze haar overwinning uit.

Top 5:

1. Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope)

2. Annemiek van Vleuten (Movistar)

3. Demi Vollering (SD Worx), +10’’

4. Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx), +17’’

5. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), +30’’

© AP

© AP