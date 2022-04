Architect Piet Kerckhof: “Uiteindelijk draait vandaag alles om betaalbaar wonen. En dat betekent niet per se kleiner wonen, maar wel energetischer wonen.” — © Geert Van de Velde

“Hoe energiezuiniger je bouwt, hoe beter.” Architect Piet Kerckhof bouwde zeven jaar geleden een nieuwbouwwoning in houtskelet, die met alle duurzame toeters en bellen is uitgerust. Bovendien is de woning zelf nog eens volledig recycleerbaar. “Na afbraak blijft er slecht vijf procent afval over.”