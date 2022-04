Remco Evenepoel over dienende rol in Waalse Pijl: “Iedereen weet wie deze aankomst het best kan aanvatten”

Remco Evenepoel (22) maakt woensdag zijn debuut in de Waalse Pijl. Onze landgenoot start niet als absolute kopman bij Quick-Step Alpha Vinyl, maar rijdt eerder in een dienende rol voor drievoudig winnaar Julian Alaphilippe. “Ik mag gevaarlijke groepen niet laten wegrijden”, aldus Evenepoel voor de start in Blegny.

“Voor ons is het vrij simpel vandaag. We hebben hier de sterkste man van de laatste jaren op de finale beklimming en we hebben één doel: hem (Julian Alaphilippe, red.) zo goed mogelijk aan de voet brengen en dan is het aan hem om het af te werken”, vertelt Evenepoel.

Of Evenepoel zelf gaat proberen om aan te vallen? Neen. Anticiperen, dat wel. “Ik ben hier vooral om het vuur op te vangen. Mee zijn als gevaarlijke groepen aanvallen en ze niet zomaar laten rijden. Ik denk dat iedereen weet wie deze aankomst het best kent en het best kan aanvatten. Het is een beschermende rol die ik vandaag krijg, maar het is voor iemand die de grootste kans maakt om te winnen.”

Zondag Luik

Op Strava liet Remco Evenepoel afgelopen weekend een toptijd optekenen op het finalestuk van Luik-Bastenaken-Luik, de klassieker van komende zondag die hem misschien wel het beste ligt. “Maar zondag zal er wel tien kilometer per uur rapper gereden worden, hoor. Er zat wind in de rug, dat was ook een voordeel. Maar ik heb gewoon veel zin in deze koersen en ben heel blij dat ik hier nu kan staan. Het is toch ook al met een jaar of misschien wel twee jaar vertraging. Ik ben gewoon content dat ik hier eindelijk ben.”

© BELGA