Vader uit Maasmechelen reageert op verkeersagressie van zijn zoon (20): “Je bent stom geweest”

De feiten gebeurden vorige week donderdagnacht in de Oostendestraat in Diksmuide, waar camera’s de nummerplaat van J.A konden vastleggen. — © jhm

Diksmuide/Maasmechelen

De 20-jarige J.A. uit Diksmuide, die donderdagnacht opgepakt werd na een extreem geval van verkeersagressie waarbij hij een koppel kilometerslang aan hoge snelheid achtervolgde, moet een maand langer in de cel blijven. Dat besliste de raadkamer in Veurne woensdag. “Ik heb mijn zoon in de gevangenis meteen zelf gezegd hoe stom hij wel is geweest. Maar hij is echt geen gangster”, zegt papa M. (57).