PRAKTISCHE GIDS LUIK-BASTENAKEN-LUIK 2022. Een loodzware koers, met plots weer Belgische outsiders

Luik-Bastenaken-Luik is misschien wel de zwaarste klassieker van allemaal, die elk jaar een indrukwekkend en internationaal deelnemersveld naar de prachtige maar toch o zo lastige Ardennen lokt. De laatste Belgische zege dateert al van elf jaar geleden, maar plots hebben we met Wout van Aert en Remco Evenepoel weer te duchten outsiders aan de start. Al lijkt de kans zondag op een derde Sloveense zege op rij nog groter.

108e Luik-Bastenaken-Luik

Start: zondag 24 april om 10u10 in Luik

Afstand: 254,7 kilometer

Aankomst: omstreeks 17u10 in Luik

Live te volgen: van start tot finish op www.sportwereld.be, vanaf 13u30 op één

Het parcours: loodzwaar en met iconische scherprechters

“La Doyenne” of de Oude Dame is de oudste klassieker van allemaal en misschien ook wel de zwaarste. Het parcours is 254,7 kilometer lang, goed voor zo’n 4.500 hoogtemeters die moeten bedwongen worden en enkele iconische hellingen onderweg. Wegens werken is er geen start op de Place-Saint Lambert in Luik, maar trekt het peloton zich op gang in de Quai des Ardennes, waar ook de finish ligt.

Onderweg krijgen de renners 10 hellingen en heel wat klassiekers voor de wielen geschoven. De Côte de Mont-le-Soie is nog een opwarmertje maar met de Côte de Wanne bereiken we de poort naar de finale. Vanaf de verdomd steile (en smalle!) Côte de Stockeu weten de meesten wel hoe laat het is, die ultieme test wordt meteen gevolgd door een korte, venijnige afdaling richting Stavelot om via het forse begin van de Côte de la Haute-Levée richting Spa te trekken. De Rosier is de ideale trainingscol voor heel wat Belgische profs: lang genoeg om het echte klimgevoel te krijgen, een “loper” waarop niet de steilte maar wel de snelheid en de afstand doorslaggevend zijn en met enkele bochten die het aangenaam klimmen maakt. Een cruciaal moment voor de betere knechten van de klimploegen om ofwel te controleren, ofwel de koers open te breken.

Via de meer dan doenbare Côte de Desnié trekt het peloton dan naar de meest iconische helling van de dag. De Côte de la Redoute ligt weer in het parcours waar hij moet liggen: in volle finale. De klim zelf begint van zodra de renners na het tunneltje onder de snelweg N633d rechts afslaan. Al meteen gaat het lastig omhoog, maar pas als de weg naar links afbuigt begint het echte werk met 400 meter aan maar liefst gemiddeld 14%: voor menig wielertoerist het breekpunt, voor de betere klimmers het signaal om door te trekken. Het zwaarste deel ligt net voorbije halfweg de klim, naar het einde toe wordt het minder lastig.

Na La Redoute gaat het via de (niet gecatalogiseerde) Côte de Sprimont naar de laatste klim van de dag: de Côte de la Roche-au-Faucons. Het gaat meteen stevig omhoog, en wordt ook steeds steiler tot net voor de officiële top in het bos. Maar... hoewel dan een afdaling volgt en het klimwerk voorbij lijkt, moet het vervelendste nog komen. Want de berggeiten mogen op de echte klim dan wel een ideale springplank aantreffen, wat volgt is nog een vervelende en lange uitloper op vaak slecht bollende betonbaan en met nog stukken tot 10%. Dit tweede deel is dus echt voor de krachtpatsers.

Na de laatste beklimming is het echter nog zo’n 13 kilometer richting finish. Die ligt sinds 2019 niet langer in Ans (wat een vervelend oplopende en triestig ogende finish!) maar ligt nu dus in het centrum op de Place-Saint Lambert. Concreet: na de laatste klim blijven de renners vijf kilometer op een plateau, om dan via een snelle afdaling van drie kilometer naar de Maasvallei te stormen en dan in een vlakke finale te sprinten voor de zege. Een aankomst die ene Wout van Aert als gegoten lijkt te liggen, mits hij de betere klimmers kan volgen op het steilste stuk van de Roche-au-Faucons...

Zo was het vorig jaar: Pogacar klopt Alaphilippe in prangend sprintje

Vorig jaar kreeg een kopgroep van zeven renners een maximale voorsprong van acht minuten van het peloton. Onder hen ook drie landgenoten met Loïc Vliegen, Aaron Van Poucke en Laurens Huys. Net voor de finale zou losbarsten, maakte ook Harm Vanhoucke nog de sprong naar voren.

Die finale barstte uiteindelijk los op La Redoute, waar Ineos het volledige peloton een eerste keer uit elkaar knalde. Voorin moest Vliegen lossen nadat hij plots krampen kreeg, een opmerkelijk beeld, maar de vlucht was hoe dan ook ten dode opgeschreven. Toen Ineos een tweede keer doortrok en een elitegroepje leek weg te rijden met Richard Carapaz, David Gaudu, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, zette The Wolfpack de scheve situatie (een tweede keer) recht voor wereldkampioen Julian Alaphilippe. Carapaz werd op La Roche-aux-Faucons teruggehaald door een aanval van Pogacar, maar ook de Sloveen geraakte niet weg. Michael Woods riposteerde en gooide onder meer titelverdediger Primoz Roglic overboord. Enkel Pogacar, Alaphilippe, Gaudu en Alejandro Valverde konden volgen. Het vijftal reed na enkele schermutselingen dan toch in gesloten slagorde richting Luik. In de sprint begon Valverde van heel ver op kop en leek Alaphilippe op weg naar de zege, tot Pogacar in de laatste meters alsnog voorbij de wereldkampioen snelde.

Uitslag:

1. Tadej Pogacar

2. Julian Alaphilippe

3. David Gaudu

4. Alejandro Valverde

5. Michael Woods

6. Marc Hirschi

7. Tiesj Benoot

8. Bauke Mollema

9. Maximilian Schachmann

10. Matej Mohoric

De deelnemers: Sloveense favoriet, Belgische outsiders

De voorbije twee jaar stond telkens een Sloveen op het hoogste schavot, met Julian Alaphilippe ook telkens als nummer twee. Twee jaar geleden stak een zegezekere wereldkampioen zijn handen te vroeg in de lucht en kon Primoz Roglic hem alsnog remonteren, vorig jaar werd hij in de spurt op zijn waarde geklopt door Tadej Pogacar. Wordt het drie op drie voor de Slovenen? Dat kan zeker, want Roglic moest door knieproblemen dan wel forfait geven, Pogacar start opnieuw als torenhoog favoriet. En vergeet natuurlijk ook Matej Mohoric niet, die heeft met Milaan-Sanremo al een klassieker beet en ook hier zou de afdaling richting finish in Luik wel eens doorslaggevend kunnen zijn...

Uiteraard is Alaphilippe na twee tweede plaatsen één van de andere favorieten, al valt het nog af te wachten over welke benen de wereldkampioen zondag kan beschikken. Maar voor het eerst sinds lang hebben we ook (minstens) twee Belgische outsiders aan de start, nota bene twee debutanten. Want aan de zijde van Alaphilippe zou ook Remco Evenepoel zich wel eens kunnen tonen op de Ardense heuvels. En dan is er plots ook Wout van Aert, die door het wegvallen van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel plots een uniek gaatje vond in zijn kalender. Een Van Aert in topvorm moet in staat zijn om te overleven op de hellingen en de aankomst in de Maasvallei lijkt op zijn lijf geschreven. Door het wegvallen van Primoz Roglic werden de kaarten bij Jumbo-Visma alvast herschikt en is Van Aert zondag mede-kopman samen met Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot. En tot slot kunnen we zeker ook de naam van Dylan Teuns bijschrijven bij de (Belgische) outsiders.

En dan wordt er natuurlijk nog een heel blik klimmers opengetrokken, met op kop een ervaren rot van 41 jaar: Alejandro Valverde mogen we dan ook een échte specialist noemen van de Ardennenklassiekers, Luik-Bastenaken-Luik won hij vier keer. Voorts mogen ook Benoît Cosnefroy, Tom Pidcock, Michael Woods, Marc Hirschi, Warren Barguil en Bauke Mollema verwacht worden op de afspraak.

Drie legendarische, Belgische overwinningen

De laatste drie keer dat de Brabançonne weerklonk in Luik is 11, 23 en 30 jaar geleden. Drie keer stond een klinkende naam op het hoogste schavot na een iconische wedstrijd.

In 1992 was er Dirk De Wolf, die al vroeg in de aanval trok, uiteindelijk won na een ware uitputtingsslag en meteen na de finish de iconische woorden riep: “M’n vraa, waar is m’n vraa!?”

Vervolgens was er Frank Vandenbroucke in 1999, die na een prestigeduel op La Redoute met Michele Bartoli en een ware (en aangekondigde!) krachtexplosie op Saint-Nicolas naar de zege snelde.

De laatste Belgische zege dateert van elf jaar geleden. Een indrukwekkende Philippe Gilbert won voor eigen volk na een sprint met de twee broertjes Schleck, nadat ze met drieën waren weggereden op de nieuwe Roche-aux-Faucons.

Met Eddy Merckx is ook een Belg recordhouder in Luik: de Kannibaal won als enige vijf keer (1969, 1971, 1972, 1973, 1975), Alejandro Valverde (2006, 2008, 2015, 2017) bleef net als Moreno Argentin (1985, 1986, 1987, 1991) steken op vier zeges.

De laatste tien winnaars:

2021: Tadej Pogacar

2020: Pimoz Roglic

2019: Jakob Fuglsang

2018: Bob Jungels

2017: Alejandro valverde

2016: Wout Poels

2015: Alejandro Valverde

2014: Simon Gerrans

2013: Daniel Martin

2012: Maksim Iglinsky

Droog… of toch nat?

Momenteel geven de weersvoorspellingen nog droog weer voor zondag in Luik, maar “het wordt gedeeltelijk en in het zuidoosten van het land vaak zwaarbewolkt met vooral daar kans op enkele fikse buien”, klinkt het bij het KMI. En dus wordt het nog (bang) afwachten. Ploegleiders voorzien best toch wet regenkledij in de volgwagen en supporters nemen naast die pintjes toch ook best een paraplu mee. De temperatuur schommelt tussen 11 en 16 graden.

Nog leuk om weten…

Luik-Bastenaken-Luik wordt ook wel “La Doyenne” genoemd. Letterlijk vertaald betekent die bijnaam “de oude dame” en wordt aan deze koers gegeven omdat het de oudste wielerklassieker is die wordt gereden. De eerste Luik-Bastenaken-Luik vond al plaats in 1892. We zitten echter ‘pas’ aan editie 108 omdat tijdens de beginjaren (1895-1907 en 1910) en tijdens beide Wereldoorlogen (1914-1918, 1940-1942 en 1944) een aantal jaar niet werd uitgereden.

Philippe Gilbert is een echte Ardennees, geboren en getogen in Remouchamps: aan de voet van La Redoute dus. Op die helling zetten zijn fans tijdens Luik-Bastenaken-Luik altijd een feesttent “Philippeville” en kalken wel honderd keer PHIL op het asfalt. Hij is nog altijd de laatste Belgische winnaar en droomt van een mooi feest in ‘zijn’ klassieker.

Gilbert pakte in 2020 op Strava nog de KOM of de snelste klimtijd op La Redoute, maar zijn tijd werd ondertussen al verpulverd. Momenteel is ene Laurens Huys ‘King Of the Mountain’ met een tijd van 4:15 over 1.540 meter of een gemiddelde van 21,8 km/u…

Tot slot nog eentje uit de oude doos. Voorlopig belooft het dus een droge editie te worden: heel wat anders dan de memorabele editie van 1980, toen het volop sneeuwde en er slechts 21 renners de aankomst haalden. Het is de dag dat Bernard Hinault niet enkel zijn tweede zege in La Doyenne boekt en daarbij iedereen naar huis rijdt, maar de beelden van 20 april 1980 zitten in het collectieve wielergeheugen. Hinault heeft ook een blijvende souvenir aan die vreselijke sneeuwdag in de Ardennen. Een drietal dagen na die koers waren zijn twee middenvingers nog bevroren en nu nog blijven ze altijd koud en zijn ze gevoelloos geworden. Een blijvend litteken.

LEES OOK.De hoofdrolspelers getuigen over de door sneeuw en vrieskou waanzinnigste ‘Neige-Bastogne-Neige’: “Ze waren aan het langlaufen”