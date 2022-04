Epiphany Vanderhaeghen: “Als er in een artikel staat ‘de dochter van’, dan denk ik: godzijdank. Ik bén de dochter van Kaat Tilley.” — © Inge Kinnet

Verbouwingen. Net een tweeling erbij. En dan het beste vegan restaurant van België runnen. Gelukkig werd Epiphany Vanderhaeghen grootgebracht met het idee dat alles mogelijk is. “Mijn mama leerde me dat je moet blijven gaan voor waar je in gelooft.” Die moeder? Modeontwerpster Kaat Tilley, die tien jaar geleden overleed.