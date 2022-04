Britse wielerbond “zeer bezorgd” na onthullingen ex-renner Bradley Wiggins over seksuele benaderingen door jeugdcoach

De Britse wielerbond heeft ex-renner Bradley Wiggins (41) steun aangeboden nadat hij in een interview opvallende onthullingen deed. Wiggins vertelde aan Men’s Health UK dat hij op zijn dertiende “seksueel benaderd” werd door een wielercoach. De ex-Tourwinnaar had dat destijds verzwegen omdat hij dacht dat hij bij niemand terechtkon.

“We zijn zeer bezorgd over de zaak die Sir Bradley Wiggins aan het licht heeft gebracht en ons beschermingsteam heeft vandaag contact met hem opgenomen om hem onze volledige steun aan te bieden”, aldus een woordvoerder van British Cycling in The Guardian.

“We willen iedereen die te maken heeft gehad met misbruik of zich zorgen maakt over het welzijn van anderen - ongeacht wanneer het incident plaatsvond - aanmoedigen om gebruik te maken van de steun die wordt geboden door zowel ons gespecialiseerde team bij British Cycling als de speciale NSPCC-hulplijn, die helpt om ervoor te zorgen dat onze sport een veilige en gastvrije plek is voor iedereen.”

Wiggins vertelde in een interview dat hij seksueel benaderd werd door een coach. “En ik heb dat nooit geaccepteerd. Het heeft ook een impact op mij gehad als volwassene. Ik heb het verdrongen omdat er niemand was aan wie ik het kwijt kon.”

© REUTERS

Ook de NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), de Britse liefdadigheidsinstelling voor kinderbescherming, liet van zich horen. “Er is veel moed voor nodig om je uit te spreken over seksueel misbruik en Sir Bradley Wiggins heeft moed getoond door te onthullen hoe hij als jonge wielrenner seksueel werd benaderd door zijn coach die hem had moeten beschermen”, aldus Michelle North van NSPCC.

“Sportcoaches hebben veel macht en invloed op de kinderen die zij onder hun hoede hebben en kunnen dit vertrouwen maar al te gemakkelijk uitbuiten door hen te lokken en te misbruiken. Slachtoffers voelen zich vaak schuldig, schamen zich of zijn zich er niet eens van bewust dat ze worden misbruikt, maar de gevolgen kunnen desondanks verwoestend en langdurig zijn.”