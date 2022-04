Baalavond voor Phoenix Suns in play-offs NBA: verrassend verlies tegen New Orleans en sterkhouder Devin Booker valt uit

Phoenix heeft dinsdag in de eerste ronde van de play-offs in de NBA een verrassende thuisnederlaag geleden tegen New Orleans. De Suns, de beste ploeg uit de reguliere competitie en nummer 1 in de Western Conference, gingen met 114-125 onderuit en zagen bovendien sterkhouder Devin Booker in het derde kwart uitvallen met een dijblessure.

Booker had al 31 punten achter zijn naam toen hij het terrein moest verlaten. Het is voorlopig afwachten hoe ernstig de kwetsuur is. De Pelicans profiteerden optimaal van Bookers uitvallen en onder impuls van Brandon Ingram (37 punten, 11 rebounds, 9 assists) en CJ McCollum (23 punten, 8 rebounds, 9 assists) zorgden ze voor een verrassing in Arizona. De stand is nu 1-1. Vrijdag treffen beide ploegen elkaar in New Orleans.

Miami, als eerste geplaatst in de Eastern Conference, boekte een tweede zege op rij tegen Atlanta. Jimmy Butler leidde de Heat met 45 punten naar een 115-105 zege. Voor de 32-jarige Butler een record in een wedstrijd voor de play-offs. Bogdan Bogdanovic eindigde bij de bezoekers met 29 punten. Vrijdag ontvangen de Hawks Miami in hun derde onderlinge duel.

Nog dinsdag versloeg Memphis in eigen huis Minnesota met 124-96 en zette zo de nederlaag uit de eerste wedstrijd recht. De Grizzlies tekenden voor een knappe collectieve prestatie met zeven spelers die de kaap van minstens 10 punten rondden. Uitblinker Ja Morant miste maar net een triple-double met 23 punten, 10 assists en 9 rebounds. De Timberwolves spelen donderdag gastheer voor de Grizzlies in de derde wedstrijd.

