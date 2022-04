REACTIES VOOR WAALSE PIJL. Belgen zijn het eens over strategie: “Verwacht dat Remco Evenepoel vroeger gaat”

Meurisse: “Wind kan voor andere wedstrijd zorgen”

Xandro Meurisse krijgt in de Waalse Pijl een kans om Alpecin-Fenix naar een toptien te leiden. “Dit was inderdaad een kilometerkoers, maar er wordt wind voorspeld in de finale. Misschien biedt dat mogelijkheden om er een echte koers van te maken, na de tweede passage over de Muur van Hoei. Er staan meerdere ploegen aan de start met meerdere renners die een resultaat kunnen rijden, dus dat biedt perspectief wanneer er een aanval geplaatst wordt en de juiste mannetjes mee zijn. Ik geloof zeker in zo’n scenario. Ik ben niet de renner die moet wachten tot de Muur. De Brabantse Pijl werd ook vroeg in een definitieve plooi gelegd. Daar twijfelde ik even, en miste ik de slag. Ik denk dat ik er vandaag meerdere ploegen willen koersen naar de tweede passage over de Muur. Sinds de Tirreno rijd ik een verrassend goed voorjaar. Met deze vorm wil ik hier zeker een resultaat pakken. Al weet je het nooit op voorhand in deze koers.”

Teuns: “Verwacht dat Remco vroeger gaat”

Dylan Teuns reed zondag nog Parijs-Roubaix en stond nu aan de start van de Waalse Pijl. “Na het Bos van Wallers heb ik de strijd gestaakt. Ik had zeker nog over, gespaard voor vandaag. Het koersscenario is momenteel moeilijk inschatten, met Remco die ik verwacht vroeger te gaan. Het is koffiedik kijken. De laatste keer Muur? Dat is goed positioneren voor de laatste 800 meter en dan de twee steile bochten in een nog betere positie zitten.”

Hermans: “Jammer dat ik vorm niet kon bevestigen”

Quinten Hermans werd in de Ronde van het Baskenland geveld door het influenzavirus. “Mijn vorm is dan ook minder dan toen. Dat is jammer, zeker als je zo hard gewerkt had. Ik werd daar ook derde na Julian Alaphilippe, dat was een prestatie die heel veel vertrouwen gaf. Ik was de enige die het tempo kon volgen, dus dat was heel fijn om te zien dat ik dat in de benen had. Ik wilde dat bevestigen… Jammer genoeg. Ik denk dat ik het begin van de koers moet afwachten. Als ik de benen niet heb om een resultaat te rijden zoals vorig jaar, zal ik moeten anticiperen. Tegen beter weten in, want hier komt een vroege aanval bijna nooit aan. Maar wachten tot de Muur zou ook zinloos zijn.”

Benoot: “Meegaan met Remco is een goeie optie”

Tiesj Benoot rijdt in dienst van de Deense klimmer Jonas Vingegaard bij Jumbo-Visma. “Dit is een moeilijke koers om in te anticiperen. Met Jonas hebben we iemand die dit moet kunnen. Er staat wel wat wind richting de lokale rondes, dus er zal wel geanticipeerd worden. Maar zeker niet domweg demarreren. Een Remco Evenepoel zal dat zeker proberen, dan is het kijken om mee te gaan. Ze hebben bovendien een goeie ploeg om te controleren, dus meegaan met Remco is een goede optie. Ik heb deze koers maar één keer gereden, toen Jelle Vanendert derde werd. Het is dus uitkijken naar wat dit brengt.”

© Wout Ectors

De Gendt ziek terug uit Turkije

“Ik kom net van de Ronde van Turkije. Ik was daar ziek, problemen met de maag en darmen”, stelde Thomas De Gendt in Hoei. “Ik moest daar op kop rijden voor Caleb Ewan. Het was moeilijk daar, dus ik kom hier ook maar om in te vallen voor andere renners. Maar wie weet heb ik hier heel goede benen. De Muur van Hoei is veel te steil voor mij en meestal hebben we een kopman die wel prijs kan rijden. Een ontsnapping heeft hier ook bijzonder weinig kans op slagen. Ik kom hier dan ook meestal om te werken. Ik denk dat ik nog maar twee keer de finish heb gehaald. De andere keren stopte ik tijdens de wedstrijd, ook al is het een mooie koers om te rijden. Gewoon niet voor mij. Ik rij normaal gezien geen Tour, wel de Giro. Normaal gezien zou ik daarvoor drie weken op stage gaan, maar ik kreeg covid en een bronchitis al dit voorjaar. In de Ronde van Turkije werd ik nog maar eens ziek.”

