Intens speelschema begint zijn tol te eisen bij Manchester City: fysiotherapeuten draaien overuren

De Engelse club speelde in de afgelopen twaalf dagen vier wedstrijden: twee keer tegen Atlético Madrid in de Champions League en twee keer tegen Liverpool (Premier League en FA Cup).

“De teamarts kwam het me vertellen. Het is meer dan normaal en het heeft alles te maken met het drukke schema, maar het is wat het is”, zei de Spanjaard, die zei dat er tijdens de training voor het duel in de FA Cup zes massagetafels langs het veld stonden opgesteld.

Kyle Walker en Kevin de Bruyne misten die halve finale van de FA Cup tegen Liverpool (2-3), nadat ze blessures hadden opgelopen in de return tegen Atlético. De Bruyne zat wel alweer op de bank, maar kwam nog niet in actie.

City staat twee punten achter op koploper Liverpool in de Premier League, maar kan de koppositie weer overnemen als de ploeg woensdag wint van Brighton & Hove Albion.