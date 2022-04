Philippe Clement oogst lof in Frankrijk na knappe zegereeks: “Hij weet hoe hij spelers moet herlanceren”

Het kan verkeren. Een maand geleden schreef de Franse sportkrant L’Equipe nog dat Philippe Clement al zou moeten opkrassen bij AS Monaco na tegenvallende resultaten, tegenwoordig lezen we niets dan lof voor de Belgische coach. Clement is met Monaco na vier zeges op een rij opgeklommen naar de zesde plaats en staat plots weer op drie punten van een Champions League-ticket. Woensdagavond staat de topper tegen OGC Nice op het programma.

LEES OOK. Op bezoek bij Philippe Clement, die in Monaco voor Europees voetbal en zijn job vecht: “Ik ga ervan uit dat ik hier mag blijven”

Na de uitschakeling in de Europa League op 17 maart (1/8ste finales tegen Braga) leek het seizoen erop te zitten voor Philippe Clement en AS Monaco. Geen Europees voetbal meer, geen bekervoetbal meer en een triestige negende plaats in de Ligue 1. Maar na de stunt tegen Paris Saint-Germain (op 20 maart, 3-0 winst) is alles veranderd. Monaco pakte 12 op 12 en doet weer volledig mee voor de Europese plaatsen.

In aanloop naar de topwedstrijd tegen Nice krijgt Clement heel wat lof voor zijn tactische keuzes in de grootste Franse sportkrant L’Equipe. Clement koos er onder meer voor om vaste waarden Jean Lucas en Sofiane Diop naar de bank te verwijzen. “Clement heeft te maken gehad met veel geblesseerden en zieken, waardoor zijn keuzes eerst nog niet helemaal uit de verf kwamen. De coach was er in januari al van overtuigd dat Aurélien Tchouaméni en Youssouf Fofana het juiste duo op het middenveld was, maar Fofana had lang te kampen met fysieke achterstand.”

Youssouf Fofana krijgt instructies van Philippe Clement. — © AP

“Belofteninternational Sofiane Diop was lang de beste aanvallende middenvelder van Monaco, maar hij werd naar de bank verwezen door Clement. De coach houdt er niet van dat Diop iemand is die de bal lang bijhoudt. Zijn attitude kan ook vervelend zijn en Clement heeft de middelen om hem sinds de laatste nederlaag tegen Strasbourg niet meer te gebruiken, dankzij de terugkeer van Alexandr Golovin en Kevin Volland.”

Hoop voor Matazo

Volgens L’Equipe maakte Clement allemaal juiste tactische keuzes en plukt het team daar nu de vruchten van. “Er zijn onder Philippe Clement ook deuren geopend voor Ruben Aguilar (28), de rechtsback die tussen 20 februari en 20 maart amper zes minuten speelde. Clement weet hoe hij spelers moet herlanceren”, klinkt het verder in L’Equipe. “Dat biedt ook perspectieven voor Eliot Matazo, de gedoodverfde opvolger voor Aurélien Tchouaméni (die in de zomer wellicht een toptransfer maakt, red.).” De 20-jarige Belg kwam de laatste weken niet meer van de bank, maar kreeg begin dit jaar wel een contractverlenging. Het geloof in het talent van Matazo (ex-Anderlecht) is groot.

Woensdagavond speelt Monaco thuis tegen OGC Nice, de nummer vier in de stand. Bij winst springen de Monegasken over de buren uit Nice en komen ze sowieso op een Europese plaats te staan.