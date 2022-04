Na twee jaar weer keramiek kijken in Hamont

Heleen en Piet geven nu al ruim 30 jaar cursus. Tijdens de tentoonstelling staan ze graag iedereen te woord die interesse heeft in keramiek en/of graag les wil volgen. De keramieklessen bieden voor elk wat wils. Zo is de cursus geschikt voor de hobbyist die de avond of ochtend creatief en ongedwongen wil doorbrengen, maar ook de gevorderde keramist komt ongetwijfeld aan zijn trekken. Door de rijke ervaring van Heleen en Piet is een degelijke professionele begeleiding immers verzekerd.

De tentoonstelling is open op zondag 24 april en op vrijdag en zaterdag 29 en 30 april en zondag 1 mei, van 14 tot 18 uur. De galerie/pottenbakkerij vind je op de Mulk 52 in Hamont.