Woordvoerder Nationaal Crisiscentrum aan de slag bij minister Annelies Verlinden (CD&V)

Stevens was bijna zes jaar woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. In die rol coördineerde hij de voorbije jaren de crisiscommunicatie van de overheid tijdens de terreurdreiging, de overstromingen en de coronacrisis. In die crisis gaf Stevens samen met de woordvoerders van Sciensano meer dan 200 persconferenties en werd hij één van de gezichten van de coronacrisis in België.

Sinds dinsdag heeft Stevens, die criminoloog van opleiding is, de leiding genomen over de communicatiedienst van het kabinet van minister Verlinden. Hij vervangt Peter Poulussen, die aan de slag is gegaan als communicatiemedewerker van Europees Parlementslid Cindy Franssen (CD&V). Marie Verbeke blijft aan de slag als woordvoerder van Verlinden.