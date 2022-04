Rode Kruis Leopoldsburg maakt zich klaar voor jaarlijkse stickeractie

Leopoldsburg

Het Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie ter wereld. In Vlaanderen zijn er zo’n 250 lokale afdelingen. Door deze sterke verankering in heel Vlaanderen staat iedere afdeling heel dicht bij de bevolking. Zo zet dus ook Rode Kruis Leopoldsburg zich dag in dag uit in voor de burger van Leopoldsburg en Heppen met onder andere haar uitleendienst, bloedinzamelingen, vakanties en kampen...

“Je staat er misschien niet bij stil, maar mensen helpen doen we in volledige onafhankelijkheid, ook financieel", klinkt het. "Daarom organiseren we ieder jaar een stickeractie. Die loopt van donderdag 21 april tot en met donderdag 5 mei. Het geld van iedere sticker die op het grondgebied van Leopoldsburg of Heppen aangekocht wordt, gaat integraal naar de lokale afdeling. Het is dus belangrijk dat je jouw sticker in de buurt koopt, want alleen met dat ingezamelde geld kunnen we je als inwoner van Leopoldsburg of Heppen veilig en kwalitatief helpen.”

“Naar jaarlijkse gewoonte kan je ons ook in het weekend van 21, 22 en 23 april terugvinden op de parking van Albert Heijn, Okay, Carrefour Market, op de wekelijkse markt en aan de rotondes van Leopoldsburg en Heppen. Dit jaar krijgen we logistieke steun van de Scouts. Uiteraard kan je de sticker ook aankopen bij lokale handelaars tijdens de hele periode (21 april tot en met 5 mei).”

Een volledig overzicht van welke lokale handelaars meedoen vind je op de website rodekruis.be/afdeling/leopoldsburg/nieuws-en-kalender/stickerverkoop-2022/. De sticker is ook online te koop via koopdesticker.be/leopoldsburg en kost nog steeds € 5.