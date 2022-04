Sporting Pelt viert met reünie toenmalige kampioenen naar Tweede Nationale

Tien jaar geleden won de Superliga-ploeg van Handbal Sporting Nelo, nu Sporting Pelt, de finalewedstrijd en werden de spelers zo gekroond tot nationaal kampioen in hun reeks. Ondertussen heeft het merendeel van de toenmalige spelers de handbalschoenen aan de haak gehangen, maar dat belette hen niet om ze dit weekend terug boven te halen voor een ware galawedstrijd en reünie.

De talrijk opgekomen kampioenen van 2012 trokken zaterdagavond ten strijde tegen de Legends van de H3/H4-ploeg. Ook bij deze ploeg was het merendeel van de spelers al lang op handbalpensioen. Om 18 uur werd in een goedgevulde sporthal Dommelhof de match aangefloten en trokken beide ploegen tegen elkaar ten strijde met drie einddoelen: winnen, winnen én winnen. Of beter: oude vriendschappen bovenhalen, een mooi potje handbal te brengen en geen kwetsures op te lopen.

Na een mooie en hoogstaande (lees: aanvaardbare) wedstrijd trokken de Superliga-kampioenen, ondanks de mindere conditie, nipt de wedstrijd naar zich toe en kroonden zich zo tot winnaar. De drie doelen van de match werden behaald en de supporters zagen dat het goed was .De spelers voelden echter alweer hun dagdagelijkse stijfheid en spierpijnen. Het deed wel goed om de vele oude talenten nog eens op het veld te zien schitteren, gelukkig zonder erge blessures. Nog tot in de late uurtjes werden herinneringen opgehaald van een heerlijke tijd, samen met spelers, begeleiders en supporters werd de derde helft goed ingezet in het Dommelcafé. Voor herhaling vatbaar.