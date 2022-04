Bilzen Run steunt Oekraïense vluchtelingen

“Als organisatie hebben wij altijd verder gekeken dan ons eigen event", klinkt het bij de organisatoren van Bilzen Run. “Omdat we ook een maatschappelijke taak willen vervullen, vonden we dat we ook ons steentje moeten bijdragen. Daarom overhandigden we een cheque ter waarde van 500 euro aan ereconsul Kris Beckers en Raymond Gorissen namens Limburg Supports Ukraine vzw. Ook organiseren we op zondag 15 mei de eerste Martin’s Walk Bilzen met vertrek aan de Landcommanderij Alden Biesen en aankomst aan Martin's Rentmeesterij in Rijkhoven. Deelname kost 2 euro. Opbrengst gaat integraal naar de plaatselijke noden voor de Oekraïense vluchtelingen.”

Info: www.bilzenrun.be