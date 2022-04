Paashaas bezoekt de Boekweitstraat voor de twaalfde keer

Al voor de twaalfde keer organiseerden Jean-Marie en Pina een bezoek van de Paashaas in de Boekweitstraat. Het is een geheim hoe het hun telkens weer lukt om de Paashaas te strikken.

Al dansend ging de Paashaas weer van deur tot deur. Iedereen die de tekening mooi ingekleurd en aan het raam gehangen had, kreeg een mandje met lekkere chocolade. Lachende gezichten alom. Het bezoek afsluiten, gebeurde traditioneel weer bij Poly en Lutgarde. “Het is zo fijn om telkens opnieuw die blije gezichten te zien”, zegt Jean-Marie. “Iedereen kijkt ernaar uit, jong en oud, groot en klein... Velen staan al buiten te wachten. Het brengt ons allemaal weer even korter bij elkaar. Daarom blijven Pina en ik, zolang het kan, dit organiseren. Tot volgend jaar!”