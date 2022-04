Waan je in een vintage cocktailbar met de Billie Belle: een porto, maar dan anders

Als er al zoiets bestaat als een vintage smaak, dan is dit het wel. De Billie Belle neemt je mee naar een licht decadente bar uit de jaren stilletjes. Combineer met heerlijk kitscherige accessoires en het plaatje klopt volledig. Dit drankje met een heel specifiek karakter past zich aan naargelang het moment: fris in de zon en pittig op regenachtige dagen.

Billie Belle

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

45 ml porto

45 ml vermouth Punt e Mes

2 partjes citroen

ijsblokjes

Doen

Vul een glas met ijsblokjes. Giet er porto en vermouth bij. Knijp het sap uit een partje citroen erbij en knijp dan de schil uit boven het glas. Even roeren. Garneer met een partje citroen.

Ga voluit voor vintage

Niets is leuker dan vintage verzamelen voor je bar thuis. Dat kan gaan van een volledige barkast over glazen en karaffen tot deze leuke roerstokjes. Je kan het zo gek niet bedenken, en het is allemaal te vinden in kleine brocantezaakjes, kringwinkels of op tweedehandssites. De zoektocht naar de perfecte accessoires is het grootste deel van de fun. En als je graag oude boeken met cocktailrecepten shopt, ga dan zeker een kijkje nemen bij De Slegte.

www.dekringwinkel.be

www.opnieuwenco.be

www.etsy.com

www.2dehands.be

www.deslegte.com