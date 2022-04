Oekraïne gebruikt Amerikaanse gezichtsherkenningstechnologie om Russische militairen te identificeren. De software is verboden in Europa, en ook onze regering kwam al eerder onder vuur toen bleek dat onze politie gebruikmaakte van een proeflicentie. Maar via de oorlog in Oekraïne zet het omstreden bedrijf nu ook echt voet aan grond in Europa. Experts trekken aan de alarmbel.