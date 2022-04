Ben Weyts reageert op stilleggen werken Oosterweel: “Nefast voor grote werken in Vlaanderen”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vindt het nieuwe arrest van de Raad van State over de Oosterweelwerken “redelijk verbijsterend”. “Dit zou ervoor zorgen dat we nergens in Vlaanderen nog twee stenen op elkaar kunnen leggen”, reageerde hij woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1.

De Raad van State schorste dinsdag de technische verslagen van de grondwerken. Omdat de Raad vreest dat de PFAS zich zouden verspreiden, mogen de vervuilde gronden niet langer worden verplaatst. Daardoor ligt de werf opnieuw grotendeels stil.

“Redelijk verbijsterend”, reageert Weyts. Dat men grond eerst moet saneren alvorens die verplaatst zou mogen worden is volgens hem “nefast voor alle grote werken in Vlaanderen”. Die worden dan “quasi onmogelijk”, aldus de viceminister-president van N-VA.

Volgens Weyts is het nu aan de Vlaamse regering om te kijken hoe het nu verder moet. “Ik denk dat we dit niet blauwblauw kunnen laten. Dit zou ervoor zorgen dat we nergens in Vlaanderen nog twee stenen op elkaar kunnen leggen”.

“Niets is zo nefast voor het milieu als de files in Antwerpen”, stelt Weyts tenslotte vast. “Hoe sneller we die problemen kunnen aanpakken door werk te maken van de Oosterweelverbinding, hoe beter voor het milieu”.