Nieuwe zieken in het peloton: Michael Matthews en schaduwkopman van Lotto Soudal starten in extremis niet in Waalse Pijl

Geen Michael Matthews (31) of Andreas Kron (23) aan de start van de Waalse Pijl woensdag. Beide renners zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ziek geworden.

“Jammer genoeg werd Michael Matthews vannacht ziek”, stelde zijn team op Twitter. “Hij heeft koorts, geen covid, en zal niet starten in de Waalse Pijl vandaag.”

Matthews groeide naar zijn beste vorm toe met zevende plaatsen in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl, maar behoorde niet tot de topfavorieten voor de overwinning. Hij was wel het speerpunt van Team BikeExchange-Jayco. Zijn beste resultaat in de Waalse Pijl: vijfde in 2018.

Ook bij Lotto Soudal viel er een mannetje uit. “Andreas Kron is ziek geworden en zal niet starten in de Waalse Pijl. De ploeg zal met zes renners aan de start komen”, aldus Lotto Soudal op Twitter.

Bij de Belgische ploeg is Tim Wellens kopman, maar voor de Ardennenklassiekers rekenden ze toch ook op de jonge Kron. In de Strade Bianche werd hij dit jaar 24ste, in de Tour des Alpes Maritimes et du Var won de Deen met klimmersbenen het jongerenklassement. Nieuwe tegenslag voor Lotto Soudal dus.