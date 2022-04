Het is intussen twee jaar geleden dat Koen Wauters scheidde van Valerie De Booser. In de Cooke & Verhulst show vertelt hij openhartig over die breuk. “Ik was dikwijls alleen thuis, en dat doet wel wat met een mens”, zegt hij. “Het meest triestige aan zo’n verhaal gebeurt wat mij betreft voor de scheiding.”