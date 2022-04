Charles Michel is in Kiev: “In het hart van een vrij en democratisch Europa”

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad en voormalig premier van België, is woensdag in Kiev, zo liet hij zelf weten via Twitter.

“In Kiev vandaag, in het hart van een vrij en democratisch Europa”, zo schrijft Michel. De Twitterpost is vergezeld van een foto waarop Michel te zien is in een innige omhelzing met Olga Stefanishyna, de vicepremier voor Europese en Euro-Atlantische Integratie van Oekraïne.

Wat de plannen van Michel precies zijn in de Oekraïense hoofdstad en hoelang de voorzitter van de Europese Raad er zal verblijven, is momenteel nog niet bekend.