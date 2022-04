Boris Johnson verontschuldigt zich “onvoorwaardelijk” voor overtreden coronaregels

De Londense politie maakte vorige week bekend dat Johnson beboet wordt voor zijn aanwezigheid op feestjes in zijn ambtswoning in juni 2020. Die vonden plaats toen in het Verenigd Koninkrijk strenge lockdownmaatregelen van kracht waren.

Johnson erkende dinsdag dat de mensen beter hadden mogen verwachten van hun eerste minister. Maar hij herhaalde dat hij niet besefte dat de korte bijeenkomst, die plaatsvond op zijn verjaardag, eigenlijk een overtreding vormde. “Dat was mijn fout, en daarvoor bied ik mijn onvoorwaardelijke verontschuldigen aan”, klonk het.

Oppositieleider Keith Starmer deed de excuses van Johnson af als “onoprecht” en “een grap”. “De mensen hebben hun mening al gevormd, en geloven geen woord van wat hij zegt”, klonk het. Het Britse parlement beslist donderdag of een commissie de verklaringen van Johnson verder moet onderzoeken.