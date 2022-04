Komen extra wapens voor Oekraïne niet te laat? “Je wil de Russen nú schade toebrengen”

Landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Canada hebben extra en zwaardere wapens beloofd aan Oekraïne. Vraag alleen is of die wapens niet te laat komen. “Je wil de Russen schade toebrengen voor hun tanks het veld kunnen oprollen”, aldus Frans Osinga, hoogleraar Oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden, woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1.

“Of de beloofde wapens voor Oekraïne te laat komen, is nu nog niet te zeggen”, aldus Osinga, die vroeger zelf ook nog F-16-piloot was. “Maar ze komen alleszins behoorlijk laat. Van het noordoosten van Oekraïne tot en met Marioepol heeft Rusland momenteel ongeveer 77.000 troepen zitten, tegenover zo’n 30.000 Oekraïense strijdkrachten. Als de Russen haast hadden, konden ze nu snel de grenzen afgaan en proberen om de zwakke plekken in de Oekraïense verdediging uit te buiten. Maar de Russen hebben zelf nog problemen: zowel op logistiek als op commandovoeringsgebied. Ze kunnen dus ook tijd proberen te winnen. Langzaam aan meer troepen naar het oosten van Oekraïne te verplaatsen, om daar nog meer numeriek overwicht te halen en zo de Donbas te veroveren.”

Coördinatie

Welke strategie ze precies gaan hanteren, is nog niet duidelijk, maar Osinga gokt op de laatste. “Organisatie kost tijd”, zegt hij. “In een oorlog heb je normaal een goede coördinatie nodig tussen je land- en je luchtcomponent, tussen je tanks en je infanterie... Maar dat hebben we in de eerste weken niet gezien bij de Russen. Dat is ook moeilijk, je moet dat goed oefenen, goed op voorhand plannen. Nu hebben ze wel een generaal aangesteld die alles moet overzien, maar het zal nog wat tijd kosten om alles op punt te stellen. Door de zware verliezen in de eerste weken van de oorlog kan Rusland op dit moment niet zomaar aan een groot grondoffensief beginnen.”

Mede daarom blijft de Oekraïense president Volodimir Zelenski bij de andere wereldleiders smeken om extra wapens. “Vooral de luchtmacht is een probleem. Niet alleen leed Oekraïne op dat vlak al zware verliezen, hun Mig-29’s zijn ook inferieur ten opzichte van de Russische vliegtuigen. Daarom wil Zelenski nu extra eenheden, nu extra wapens. En snel. Het is nu dat je hen schade wil toebrengen, nu dat ze zich nog aan het hergroeperen zijn en voordat hun tanks daadwerkelijk het veld kunnen oprollen.”