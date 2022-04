Alejandro Valverde (41) blikt vooruit op allerlaatste Ardennenklassiekers: “Remco Evenepoel is goed, maar moet nog veel leren over manier van koersen”

We mogen Alejandro Valverde een échte specialist noemen van de Ardennenklassiekers. Luik-Bastenaken-Luik won hij vier keer, de Waalse Pijl liefst vijf keer. Op zijn 41ste komt hij voor een allerlaatste keer aan de start in de Ardennen. In een interview met La Dernière Heure blikte de renner van Movistar vooruit op zijn afscheid en gaf hij zijn eerlijke mening over onder meer Remco Evenepoel en Wout van Aert.

Alejandro Valverde pakte in zijn afscheidsjaar al drie overwinningen, maar heeft nog geen spijt van zijn beslissing om eind dit jaar te stoppen met professioneel wielrennen. “Het is een weloverwogen beslissing”, aldus Valverde. “Het klopt dat ik nog steeds goed ben, maar elk begin kent zijn einde en dat van mij komt dichterbij. Ik ga niet het risico nemen van één seizoen te veel te doen. Ik wil stoppen met een goed gevoel. Ik wil vooral genieten van de koersen die ik nog rij. Goede resultaten zijn mooi meegenomen, maar ik rijd zonder druk. Ik heb alles gepresteerd wat ik wilde presteren, eigenlijk zelfs veel meer. In het begin wilde ik gewoon professioneel wielrenner worden.”

Woensdag staat de Waalse Pijl op zijn programma, zondag Luik-Bastenaken-Luik. Twee koersen op zijn lijf geschreven: de Spanjaard won de Waalse Pijl in 2006, 2014, 2015, 2016 en 2017, Luik-Bastenaken-Luik in 2006, 2008, 2015 en 2017. Heel straf. Wie ziet hij dit jaar als topfavoriet voor de overwinning in de Waalse Pijl? “Er zijn meerdere kandidaten voor de overwinning. Julian Alaphilippe zal op de afspraak zijn als hij gerecupereerd is van zijn val (vorige week inde Brabantse Pijl, red.), en Tadej Pogacar kan indruk maken op de Muur van Hoei. Voor mij is Pogacar geen atypische coureur, hij is gewoon superieur aan alle andere renners. Hij is in staat om overal uit te blinken, dat hebben we nog gezien in de Ronde van Vlaanderen.”

Innige omhelzing tussen Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde. De Fransman won de Waalse Pijl 2021, de Spanjaard werd derde. — © BELGA

En Remco Evenepoel, is hij dan één van de favorieten voor Luik-Bastenaken-Luik zondag? “Hij heeft het alleszins in zich om La Doyenne te winnen. Maar ik weet niet of dat dit jaar al het geval gaat zijn omdat hij nog maar weinig ervaring heeft met koersen van meer dan 250 kilometer. Ik vind Evenepoel goed, maar hij heeft nog veel te leren over zijn manier van koersen. Hij is nog te vurig. Hij rekent soms niet genoeg en verspilt soms te veel energie.”

Ook Wout van Aert staat zondag aan de start van het allerlaatste monument van dit voorjaar. “Er liggen echt mogelijkheden voor hem. Ik durf zelfs zeggen dat Van Aert de absolute topfavoriet is om zondag te winnen”, aldus Valverde. “Ik hou van hem. Hij is buiten categorie en kan bijna overal winnen.”